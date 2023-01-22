نجران 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، مساء اليوم، حفل أهالي محافظة شرورة.ودشّن سموه خلال الحفل المعد بهذه المناسبة مهرجان شرورة الشتوي الخامس، ومشروعات تنموية للدفاع المدني ومستشفى شرورة العام والغرفة التجارية.ونوّه محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي بما تحظى به المحافظة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله -، كسائر مناطق ومحافظات المملكة من نهضة تنموية ومشروعات خدمية، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على تدشينه مهرجان شرورة الشتوي والمشاريع التنموية التي تسهم في رفاهية المواطن والمقيم بالمحافظة.بدوره ثمّن رئيس كتابة عدل شرورة سالم الصيعري في كلمة الأهالي زيارة سمو أمير نجران للمحافظة ومتابعته الدائمة للمواطنين واطّلاعه على أحوال الأهالي وتلمس احتياجاتهم عن قرب.ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً بعنوان "جلوي وعروس الصحراء"، فيما تضمنت فقرات الحفل عدد من القصائد الشعرية، وفقرة ترحيبية قدمها طلاب وطالبات تعليم شرورة، وأوبريت، وفلكلورات شعبية.وفي ختام الحفل كرم سموه الداعمين لمهرجان شرورة الشتوي، وتسلّم هدية تذكارية من محافظ وأهالي شرورة، وهدية أخرى من قائد قوة شرورة، وشارك سموه في العرضة السعودية.// انتهى //22:58ت م0167