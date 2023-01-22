الدمام 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسانطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل المختصين النفسيين والاجتماعيين بالمنطقة الشرقية الذي تنظمه إدارة الأسر الكافلة واللجنة الإشرافية للخدمات النفسية بالمنطقة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية «تعافي» ويستمر ثلاثة أيام، وذلك بمعهد اليوم للتدريب بدار اليوم للإعلام الشريك الإعلامي .ويهدف البرنامج إلى تأهيل المستفيدين على التعامل مع حالات الإدمان واشتباه التعاطي، والتعرف على تطورات المرض وكيفية التعامل وقائياً وعلاجياً وطرق مواجهة هذه الآفة، وتدريب المرشحين للبرنامج من محافظات المنطقة الشرقية على امتلاك مهارات التدريب الأساسية لنقل المعرفة لغيرهم ضمن خطة متفق عليها لترشيح المتميزين للحصول على دورة تدريب مدربين متخصصة في هذا المجال.ويأتي البرنامج ضمن اتفاقية شراكة تم توقيعها خلال العام الماضي بين جمعية تعافي وإدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث سيتم إقامة البرنامج التدريبي على ثلاث فترات، ومع نهاية كل فترة يتم ترشيح عدد من المختصين للالتحاق ببرنامج "المدرب المعتمد" للحقيبة التدريبية.وأكد مدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن المقبل أن البرنامج التدريبي يسعى لتطوير الكوادر الوطنية وامتلاك الخلفية العلمية المتخصصة عن ظاهرة المخدرات ومرض الإدمان من خلال إيجاد أخصائيين نفسيين واجتماعيين كمرشدين تعافي، بالإضافة إلى بحث العوامل المؤدية للتعاطي والأسس الوقائية والعلاجية من هذه المشكلة لتصبح هذه الكوادر قادرة على نقل هذه المعلومات والخبرات عبر التدريب وورش العمل لزملائهم في بيئة العمل وفي بقية المؤسسات التي ينتمون إليها، مبيناً أهمية تفعيل دور المؤثرين مجتمعياً في مجال الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي في التوعية وإيصال ثقافة التدابير الوقائية .بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية تعافي عبدالسلام الجبر أن البرنامج يأتي ضمن الجهود التي تقدمها الجمعية لنشر التوعية الصحيحة للمختصين وتدريبهم على كيفية اكتشاف المتعاطين والتعامل الأمثل معهم، والتعرف على مبادئ العلاج الأساسية ومراحله لحين بلوغ مرحلة التأهيل، إلى جانب قدرة الملتحقين بالبرنامج على بناء خطط وقائية في بيئة العمل أو للفئة المستهدفة، لافتاً إلى أن البرنامج سيمنح المتدربين القدرة على تصميم برامج وقائية متخصصة على مستوى التثقيف وتنمية المهارات الحياتية .// انتهى //23:04ت م0168