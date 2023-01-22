أبها 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسشهد مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، تقديم لون الرزفة "السعب" الذي تُعرف به منطقة نجران، ويؤدَّى في أغلب المناسبات الاجتماعية.ويُعدُّ لون الرزفة "السعب" لوناً جبلياً تراثياً، وأحد الفنون التقليدية التي يقوم بتأديتها الرجال بتكوين صفين متقابلين متوازيين، ثم تبدأ بعد ذلك ما يسمى "شلة الغناء" إذ يُلقن مؤدٍ "للرزفة" أحد الصفوف نصف "شلة الغناء"، ثم يقوم الصف بترديدها بالتناوب مع الصف الآخر، بحيث يصبح غناء الشلة متبادلاً بين الصفين.وتتألف "الرزفة" من عنصرين؛ "حركة المشاركين" في الصفين،إذْ يمسكون بعصي من الخيزران أو ببنادق وسيوف يركزونها على الأرض ويحركون رؤوسهم إلى أعلى وأسفل في إيماءات متوالية، وثنيات خفيفة من الجزء الأعلى من الجسم، وقد يضعون هذه العصي على أكتافهم ويقومون بالحركات السابقة ذاتها، و"حركة الرازفين" بين الصفيان. أما حركة الرازفين فهي طليقة، يجولون في الساحة بين الصفين يحمل كل واحد منهم سيفه أو بندقيته أو نصل خنجره، في خطوات ثابتة يستعرضون برمي سيوفهم أو بنادقهم عالياً في الهواء ليتلقفونها مرة أخرى قبل أن تسقط على الأرض، أو قد يقوم أحدهم برفع بندقيته عالياً ويلفها بين يديه بحيث ترسم دائرة كاملة في الهواء إلى غير ذلك من الاستعراض بالأسلحة.ويشارك في المهرجان 16 فرقة سعودية و14 فرقة دولية تقدم 32 لوناً أدائياً جبلياً من داخل المملكة وعدد من دول العالم، وتستمر الفعاليات في سبعة مواقع بمنطقة عسير، حتى يوم الجمعة المقبل.// انتهى //23:40ت م0171