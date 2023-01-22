الأحساء 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم، لقاء لمدراء الموارد البشرية بقطاعات الأعمال بالمنطقة، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الممثلة لسوق العمل، وذلك في مقر الكلية.وأوضحت عميدة الكلية سارة الصرعاوي، أن اللقاء هدف إلى توفير برامج وشراكات يقودها أصحاب العمل، مبينة أن اللقاء تضمن التعريف بتخصصات الكلية ومخرجاتها وبرامجها، وعرض عدد من قصص نجاح الخريجات، إضافة إلى حلقة نقاش أفرزت نتائجها مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تطوير وتحسين المخرجات تلبية لحاجة سوق العمل ومجالات التوظيف وفرص التدريب التعاوني المتاحة.يذكر أن اللقاء يعزز المشاركة العملية للقطاع الخاص مع المنشأة من خلال عرض التحديات المشتركة وسبل معالجتها، كما يسهم في حصر الفرص الوظيفية الحالية وفق احتياجات قطاعات الأعمال لتوظيف خريجات الكلية.// انتهى //00:00ت م0001