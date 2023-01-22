أبهـا 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسشارك فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، في فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني، المقام في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.وتأتي المشاركة للتعريف بالخدمات المقدمة للمستفيدين ومنها البرامج التطويرية المقدمة من مركز دلني للأعمال شملت: برامج الأفكار والعودة إلى أساسيات الأعمال والطريق للنجاح، إلى جانب التوعية المالية والادخار، وبناء القدرات، وجادة ٣٠، وبرنامج إبراء الذمة، بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات التي تستهدف كافة أفراد المجتمع ومنها : تمويل الأعمال للمنشآت الجديدة والقائمة، وتمويل القطاع الغير ربحي، وتمويل الأفراد (الاجتماعي والعمل الحر للأسر المنتجة)، وكذلك برامج الادخار.// انتهى //00:39ت م0002