جدة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسدشنت مؤسسة بينالي الدرعية, مساء أمس الأحد, بينالي الفنون الإسلامية 2023، وذلك في حفل أقيم في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة بينالي الدرعية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري، وعدد من المثقفين والفنانين.ويُعد بينالي الفنون الإسلامية 2023, الذي يأتي تحت شعار "أول بيت", ويستمر خلال الفترة 23 يناير إلى 23 أبريل 2023 في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، منصة تعكس تجربة الحجّاج القادمين من حول العالم من خلال التأمّل في تنوّع التجربة الإسلامية، ويتضمن أعمال نحو 40 فناناً، بمجموع أعمال يصل لما يقارب 280 قطعة أثرية معارة من مؤسسات محلية ودولية، سيتمّ تقديمها من خلال تجربة حسيّة فريدة تهدف إلى زيادة الوعي وحثّ الزوّار على التأمّل في الشعائر التي توجّه الأفراد وتربط بعضهم ببعض وتولّد لديهم شعوراً بالانتماء الجماعي، إلى جانب ما يوفره من فرصٍ فريدة للتعلّم والبحث والتأمّل في هذا النوع من الفنون، بالإضافة إلى الحوارات الفنية القيّمة التي سيستضيفها.ويُقام البينالي على مساحة تزيد عن 118 ألف متر مربع، في رحلة تُجدّد الأحاسيس والذكريات عبر صالات العرض الأربع ومعرض المدار وجناحين، حيث يحتفظ الموقع بأهمية خاصّة تتمثّل في كونه مُنطلق رحلة العمر لملايين المسلمين من كل أنحاء العالم؛ ليحثهم على استحضار تاريخ وثقافة وتراث المكان في رحلة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل.// انتهى //01:09ت م0003