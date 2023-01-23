الطائف 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأصدرت أمانة الطائف خلال الشهرين الماضيين أكثر من 11 ألف شهادة صحية ، للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة مثل المطاعم ومحلات تداول الأغذية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وخلافه، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإصدار هذه الشهادات للعاملين في المهن التي تمس صحة المستهلك لضبط المستوى الفني والصحي للعاملين، ومنع عوامل التسمم الغذائي، ونشر الوعي الصحي في المرافق التجارية.وقد تم تسهيل إجراءات الحصول على الشهادة الصحية للعاملين عبر منصة (بلدي)، حيث يتم التحقق من رخصة المحل ومهنة العامل حسب إجراءات أمانة الطائف، ويحضر العامل مايثبت إجراء الفحص الطبي، واجتياز التثقيف الصحي وفق قوائم المهن المشمولة ببرنامج التثقيف الصحي، ويستخرج الشهادة بكل يسر.ويعد استخراج الشهادة الصحية من المتطلبات الأساسية للعاملين في الأنشطة الغذائية، ويمكن للمرافق التجارية الراغبة في الاطلاع على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية .وقد تم خلال الشهر الماضي فقط إصدار 5275 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت التي لها مباشرة بصحة المواطن والمقيم، وعملت أمانة الطائف على تنفيذ العديد من الجولات التثقيفية للمختصين في الأسواق وقطاع تداول الأغذية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وكافة الأنشطة التي تمس الصحة العامة، إضافة إلى تنفيذ جولات توعوية بالمطاعم والمطابخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم الحمراء والبيضاء.// انتهى //07:32ت م0007