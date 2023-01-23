بكين 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسارتفعت مبيعات سيارات الركاب الراقية في الصين خلال عام 2022 ؛ مدفوعة بتحسين الاستهلاك داخل البلاد.وأظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أنه تم بيع حوالي 3.89 ملايين سيارة راقية في الصين خلال العام الماضي، بزيادة 11.1 في المئة على أساس سنوي، وبوتيرة أسرع بـ1.6 نقطة مئوية من جميع سيارات الركاب، مشيرة إلى أن مبيعات سيارات الركاب الراقية شكّلت 16.5 في المئة من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن عام 2021.وأوضحت الجمعية وفقًا لوكالة (شينخوا) للأنباء الصينية أن مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والتي تزيد أسعارها عن 500 ألف يوان ارتفعت بنسبة 41.2 في المئة على أساس سنوي في عام 2022، بينما قفزت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة التي تتراوح أسعارها بين 350 ألف و400 ألف يوان بنسبة 167 في المئة.// انتهى //08:30ت م0009