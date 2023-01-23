بغداد 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسالتقى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وأوضح بيان لمكتب الرئيس العراقي أن اللقاء بحث العلاقات بين العراق والأمم المتحدة عبر بعثتها ووكالاتها العاملة في العراق بمختلف اختصاصاتها، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.وذكر البيان ان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أكدت الاهتمام الخاص الذي تبديه المنظمة الأممية بالعراق لغرض مساعدته على مواجهة تحديات تغير المناخ، واستعدادها التام للتعاون لتقليل مخاطر الجفاف وشح المياه.// انتهى //08:59ت م0011