بغداد 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد أمس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو والوفد المرافق لها.وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن الجانبين بحثا المزيد من التعاون المثمر وبما يدعم الاستقرار محليًا وإقليميًا، مضيفًا أن ديكارلو أبدت استعداد المنظمة الأممية لتقديم الدعم للعراق في مختلف المجالات خصوصًا في ملفات مكافحة الفساد ومواجهة التغيرات المناخية.// انتهى //09:15ت م0012