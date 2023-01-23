الدمام 01 رجب 1444هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس‎ كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال التشجير والزراعة في الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية في محافظة القطيف، وتهيئة الحدائق وممرات المشاة، من خلال زراعة 24 ألف شجيرة متنوعة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وجهودها لتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة، أن الأعمال المنجزة والجارية في المحافظة، تشمل تشجير وزراعة شارع المحمدي في العوامية بطول ١٧٠٠متر، والشوارع الفرعية، بـ٢٨٠ من أشجار اللبخ، وشارع القدس بـ ١٥٠٠ شجيرة من نوع الجهنمية، مع استكمال زراعة شجيرات متنوعة من الرغل، والأرسين، والجهنميات في شارع الخليج العربي، وتجديد عدد من المسطحات الخضراء في الحدائق بمساحة ١٧ ألف متر مربع.وأفادت أن أعمال الزراعة استهدفت زيادة الرقعة الخضراء، ورفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع والحدائق والواجهات البحرية والتقاطعات في مختلف المواقع بالقطيف.// انتهى//10:45ت م0021