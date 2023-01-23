جدة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على مقر رئيس البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو يوم 22 يناير 2023، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين، مجددًا إدانة المنظمة للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته.// انتهى //10:51ت م0022