نجران 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث - بنين وبنات - حزمةً من البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.وأوضحت الإدارة أن البرامج تنفّذ في عددٍ من مراكز التدريب بقطاعات المنطقة، وفقًا لاحتياجات التطوير المهني المستمر، بهدف رفع مستوى الأداء المهني للإسهام في تجويد نواتج التعلم.وبيّن تعليم نجران أن البرامج شملت: الانضباط الوظيفي، وأساليب تجويد المهارات الأساسية للغة الإنجليزية، والأدلة الإجرائية والتنظيمية المحدثة، ومهارات التدريس الحديثة لمعلمي اللغة الإنجليزية، والتطبيق المهاري لإستراتيجيات التعليم، وتوظيف التقنية في العملية التعليمية لتنمية مهارات التعلم، وبرنامج السلامة الشخصية لطفل الروضة "حماية الطفل من العنف والإيذاء"، وتنمية مهارات التوعية لدى المعلمين "واعي"، والرخصة المهنية في تخصص الجغرافيا، وخطة تطوير تدريس القرآن الكريم، وآلية تفعيل اللغة العربية في مؤسسات التعليم العام، ومهارات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات اللغة العربية، والتحفيز الإداري في مجال التعليم والقيادة، وقيمة الإبداع في ضوء رؤية ٢٠٣٠.//انتهى//10:54ت م0024