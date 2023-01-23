إسلام آباد 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية إدانة باكستان بأشد العبارات إقدام متطرفين في السويد على إحراق نسخة من المصحف الشريف، وإدانتها البالغة لمثل هذه الأعمال الاستفزازية لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وما تمثله من تحريض على العنف والكراهية.واهتمت بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات الإغاثية المتنوعة للفئات الأشد ضعفًا في المناطق المتضررة بالفيضانات في إقليم البنجاب الباكستاني.وتابعت مساعي الحكومة الباكستانية لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة جديدة من برنامج الدعم الاقتصادي.وأخبرت عن تأثر النشاط العام في المناطق الشمالية من باكستان إثر تساقط الثلوج بكثافة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وتناولت صحف إسلام آباد ارتفاع ضحايا موجة البرد القارس في أفغانستان إلى 104 قتلى خلال الأيام العشرة الأخيرة.// انتهى //11:03ت م0025