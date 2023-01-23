القدس المحتلة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسنظم الفلسطينيون صباح اليوم مسيرة سلمية في منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي بهدمها وتهجير سكانها.وقال رئيس التوثيق والإحصاء في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود في تصريح إن مسيرة حاشدة نظمتها هيئة مقاومة الجدار انطلقت اليوم على أراضي الخان الأحمر، رفضاً لمخططات الاحتلال هدم المنطقة، التي تضم 14 تجمعاً فلسطينياً.وأشار إلى أن المئات من المتضامين وصلوا للمنطقة معلنين رفضهم لكل مخططات التهجير في الخان الأحمر، مؤكدين دعمهم لصمود أهلها على أرضهم.// انتهى //11:04ت م0026