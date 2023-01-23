الدمام 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واستختتم اليوم، مباريات الجولة الثالثة عشر من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، بإقامة ثلاث مباريات ضمن المجموعة الأولى، وتنطلق جميعها عند الساعة الرابعة عصراً.وستجمع أول المباريات متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة "24 نقطة" فريق النور مع نظيره فريق الهدى الذي يحل ثالثاً بـ 16 نقطة، وذلك على صالة نادي النور بسنابس، ويستضيف الحزم على صالته بالرس نظيره العمران، حيث يمتلك الحزم 16 نقطة في المركز الرابع، فيما يمتلك العمران 5 نقاط تضعه في المركز السادس، وستحتضن صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف مواجهة صاحب المركز الخامس بـ 9 نقاط "فريق الابتسام" مع نظيره "فريق حراء" الذي يحل سابعاً بـ 4 نقاط.// انتهى //11:05ت م0027