جدة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسوقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية,اتفاقية إعادة تأمين لتعزيز صادرات أوزبكستان مع " أوزبيك إنفست" للتأمين على الصادرات والواردات .وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدّم المؤسسة خدمات إعادة التأمين لتصدير البضائع والخدمات من أوزبكستان إلى جميع أنحاء العالم ، مما سيعزز قدرة الاكتتاب في هذه الشركة، ويساهم بالتالي في زيادة صادرات البلاد.أشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي إلى أن الشراكة ستعزز جهود المؤسسة في توفير إعادة التأمين في مجال ائتمان الصادرات، وخاصة في منطقة رابطة الدول المستقلة، نظرا للطلب القوي على تأمين ائتمان الصادرات في مجتمعات الأعمال، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض البلدان.// انتهى //11:07ت م0028