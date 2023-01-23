تونس 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسكتبت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم عن مشاركة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في العاصمة الليبية طرابلس في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي بحث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية والسبل الكفيلة بمواجهة تداعياتها على الدول العربية.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى الجزائر لبحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة في مسعى للتقليل من اعتماد إيطاليا على مصادر الطاقة الروسية.ولفتت صحف الاثنين في الشأن الدولي إلى إعلان وزارة الصحة البرازيلية حالة الطوارئ الطبية في إقليم يانومامي أكبر محمية للسكان الأصليين في البلاد على الحدود مع فنزويلا بعد تقارير عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية وأمراض أخرى ناجمة عن تعدين الذهب غير القانوني.// انتهى //11:16ت م0030