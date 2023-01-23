الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية بحث سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، وتنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض وزير التجارة الإندونيسي الدكتور ذو الكفل حسن، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها استعراض العلاقات الخليجية – الإندونيسية، والعمل على تعزيزها، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وضرورة دعم قطاع الأعمال لتنمية العلاقات التجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة.كما جرى بحث مستجدات مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون وإندونيسيا والآليات المناسبة لتنفيذها وكيفية تكثيف الجهود المشتركة، لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون المشترك في مختلف المجالات.// انتهى //11:20ت م0032