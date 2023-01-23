الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واستمكن فريق الأهلي لكرة الطائرة من الفوز على نظيره فريق أبها بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/15، 25/13، 25/18، حيث حافظ على مركزه الأول في سلم الترتيب برصيد إلى 36 نقطة مع نهاية الجولة الـ 13 ، فيما تمكن فريق الهلال من الفوز على فريق الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، حيث جاءت نتائج الأشواط 23/25، 25/20، 25/21، 25/22، وحافظ فريق الابتسام على مركزه الثالث بـ 30 نقطة بعد أن كسب الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/23، 25/22، 22/25، 32/30، فيما تغلب فريق النصر على فريق اليرموك بثلاثة أشواط مقابل شوط جاءت نتائج الأشواط 25/20 ، 24/26، 25/12 ، 25/18 .وتغلب فريق الوحدة على فريق الترجي 3/2 بعد مباراة مثيرة امتدت إلى خمسة أشواط جاءت نتائجها 25/17،25/18 ، 19/25، 23/25 ، 16/14، فيما نجح فريق الفيصلي من حسم لقائه أمام فريق ضمك بنتيجة 3/2 بعد أن امتدت المباراة إلى خمسة أشواط 23/25، 25/21، 25/20، 20/25 ، 15/13 .// انتهى //11:21ت م0033