أبهـا 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأثرى مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية في سبعة مواقع بمنطقة عسير، زواره بعروض يومية تمثل عراقة الفنون الجبلية المعروفة محلياً، إضافة إلى عدد من دول العالم المشاركة .ففي "قلعة شمسان" الأثرية شمال مدينة أبها، يُستقبل الزائر بنغمات العود بمعزوفاته المنوعة، ثم تبدأ رحلة التجول بين الأركان التي تعرض الملبوسات التقليدية للدول المشاركة، وأخرى خُصصت للحرف المحلية، تنوعت محتوياتها بين صناعة الهدايا التذكارية من وحي الجبال، والتعريف بفن القط العسيري، وبيع التحف التراثية والحُلي المصنوعة من الخرز، وتشكيلات الزهور المائية.وفي مسار الأزياء يتعرف الزائر على ملبوسات الدول المشاركة من كوريا الجنوبية وهي "بنغمول وجين دو دروم ومودانج"، ومن الهند "كريشنا وكوميل"، ومن الصين زي "الهانفو" للرجال و"تشينسام" النسائي، إضافة إلى أزياء من إسكوتلندا، وسويسرا، وجورجيا، وأوزباكستان، وسلطنة عمان، والعراق، والمغرب، والسودان، واليمن.ويستمتع الزوار كذلك بمشاهدة نماذج من العروض الفلكورية المحلية و الدولية مثل: فن "الخطوة" من عسير، و"الحرابي و السيوف" من تبوك، و"الجوبي" من العراق، وفن "التنين الصيني" و"الأكمام المائية" من الصين، ، كما تذوق الحضور عدداً من الأصناف التي أعدها نخبة من الطهاة السعوديين من المطبخ المحلي.وقد اختيرت قلعة شمسان التاريخية كأحد مواقع الفعاليات من أجل عمرها الممتد لأكثر من ١٠٠ عام، ومن أجل جمعها للبعدين التراثي والسياحي لمنطقة عسير ، حيث تقع على علو يصل إلى 2200 متر فوق سطح البحر، وتربعها على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 5389 متراً مربعاً، مما منحها تشكيلاً جمالياً انعكس على توفير خلفية حجرية متوازية مع إطلالة جمالية على مدينة أبها.// انتهى //12:32ت م0050