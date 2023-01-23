الدمام 01 رجب 1444هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، النسخة الثانية لجائزة المصنع المثالي التي تحمل عنوان " الاستدامة البيئية "، وتُنفذ بمبادرة من هيئة (مدن) والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة وتهدف للالتزام بالاشتراطات البيئية للمصانع والحد من التلوث.وشدد سموه على ضرورة مراعاة جوانب السلامة لجميع العاملين في المصانع والتقيد بوسائلها الضرورية، ومنع الممارسات الخاطئة التي تسهم في الإضرار بالنظام البيئي.من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة المهندس طلال الرشيد أن برنامج المصنع المثالي للحفاظ على البيئة يهدف إلى وضع اعتبارات مبدأ حماية البيئة والحفاظ على الموارد في الأولويات، وتفعيل برنامج المسؤولية البيئية لدى المصانع والشركات بما يتعلق بحماية البيئة، ودمج الاعتبارات البيئية في كافة مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع الصناعية ضمن الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة دولياً ودعم مبادرات الطاقة المتجددة كطاقة نظيفة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، إضافة إلى إصدار عدد من الأنظمة والمعايير ومراجعتها بصورة منتظمة لمنع الممارسات الخاطئة المؤدية لتدهور النظام البيئي.وأشار إلى أن برنامج الجائزة السنوية تضمن وضع شروط وضوابط اشتملت على عددٍ من الإجراءات الداخلية ذات الأثر الإيجابي على البيئة، وتخصيص جائزة سنوية تحمل اسم "المصنع المثالي "، إضافةً إلى المشاركة في مؤتمر أو معرض خاص بحماية البيئة وتقديم بحث بيئي وتنفيذ مبادرة مجتمعية أو أكثر.م.ك // انتهى //12:55ت م0053