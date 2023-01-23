الرباط 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأكدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) على الحق الإنساني الأساسي في الحصول على تعليم جيد شامل منصف، وضرورة الاستثمار في التعليم كمورد ثمين ومتجدد لخدمة البشرية.وأوضحت في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعليم، أنها تجدد دعوتها للمجتمع الدولي من أجل الالتزام بحماية التعليم، وحشد الجهود الدولية للبحث والتفكير في طبيعة التعليم؛ من أجل المستقبل، وإعادة تصوره، وتشكيله على نحو مغاير، يواكب التطورات التي يشهدها العالم.وعبرت الإيسيسكو عن التزامها بالإسهام في تحفيز العمل بدولها الأعضاء، والتعاون في هذا الصدد مع جميع الأطراف المعنية، من أجل رسم معالم خارطة الطريق لتسريع الانتقال من الالتزامات إلى الممارسات، في تحويل التعليم ليواكب التحديات المستقبلية.// انتهى //13:02ت م0054