الخرطوم 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسساهمت حكومة اليابان بمبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم تدخلات الحماية والمساعدة للاجئين المستضافين في ولاية النيل الأبيض السودانية المتاخمة للحدود مع دولة جنوب السودان.وقال بيان صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في السودان، إن هذه المساهمة ستفيد أكثر من 220000 لاجئ من جنوب السودان في الولاية وسط وضع إنساني معقد في البلاد .وأضاف البيان أن التمويل الجديد سيفيد أيضاً أفراد المجتمع المضيف في المناطق المحيطة بالمخيمات.وتوقعت المفوضية أن يؤدي هذا التمويل إلى تحسين النتائج الصحية والتغذوية للاجئين في ولاية النيل الأبيض من خلال دعم الإدارة المجتمعية لخدمات سوء التغذية الحاد للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، كما أنه سيسعى أيضاً إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والإحالات للرعاية الصحية الثانوية.// انتهى //13:03ت م0055