مكة المكرمة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسوقع الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن داوود الفايز والمدير التنفيذي لجمعية أعمال للتنمية الأسرية عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي، عقد شراكة إستراتيجية، وذلك لتمكين وتوظيف أكثر من 1000 مستفيدٍ ومستفيدةٍ من أيتام وأرامل البلد الحرام.وتهدف الشراكة إلى التعاون المشترك بين الجانبين في عددٍ من الجوانب، ومنها إنشاء معملٍ إنتاجي بمكة المكرمة بنشاط إعداد الوجبات الجافة وفق أعلى المعايير والمواصفات، بإشراف وإدارة جمعية أعمال لتشغيل مستفيدي كافل بنسبة 100٪؜.وأكد الأمين العام لكافل أن الشراكة تأتي ضمن أهداف كافل الإستراتيجية، والتي تتمثل في بناء برامج لتمكين الأمهات والأيتام وتوظيفهم، والتي تتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة الناتج المحلي، وزيادة إسهام الأسر المنتجة في الاقتصاد، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.// انتهى //13:04ت م0057