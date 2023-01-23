جيزان 01 رجب جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واستُطلق جامعة جازان ممثلة بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات يوم غد، منتدى الأبحاث العلمية التقنية واستشراف مستقبلها بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك بمسرح الكلية في المدينة الجامعية.وأوضح عميد الكلية الدكتور موسى بن محمد خبراني أن المنتدى الذي يقام تحت شعار: "التحديات والممكنات في منظومة الأبحاث العلمية والتقنية" سيضم جلسات نقاش موسعة حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الحاسب والشبكات وتقنية المعلومات ومسار الأبحاث العلمية، إضافة إلى معرض مصاحب لأبرز الأبحاث والإنجازات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، إضافة إلى ورش عمل تثري فعاليات المنتدى.// انتهى //13:05ت م0058