أبو عريش 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسبدأت الكلية التقنية بمحافظة أبو عريش أمس، استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي 1444هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام، وذلك عبر "بوابة قبولي" https://adm.tvtc.gov.sa/registration .وأوضح عميد الكلية المهندس يحيى بن حسن بهكلي، أن القبول سيكون متاحًا في تخصص الإدارة العامة، ويستهدف الموظفين وغير الموظفين.وبين أن الكلية أعلنت عن القبول في برامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الثالث، اعتبارًا من يوم الأحد القادم ويستمر حتى يوم الخميس 11 من شهر رجب الجاري، في تخصصي الإدارة المكتبية وحماية البيئة.// انتهى //13:06ت م0059