تبوك 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واستشارك أمانة منطقة تبوك في ملتقى الاستثمار البلدي " فرص " في دورته الثانية، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة أمانات المناطق, ويستمر على مدى ثلاثة أيام , وذلك بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف في تصريح له اليوم أن مشاركة الأمانة في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة تبوك لاستقطاب المستثمرين من خلال المجالات المتنوعة والمتعددة التي توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين، مبينًا إلى أن جناح الأمانة المشارك سيستعرض جميع الخدْمات والتسهيلات والفرص التي تقدمها أمانة المنطقة خاصة بمدينة تبوك والمحافظات والبلديات التابعة لها.وأشار أمين المنطقة إلى أن موقع منطقة تبوك المتميز والذي يعد نقطة وصل بين التاريخ المتمثل في العلا وتيماء والمستقبل المتمثل في المشاريع الوطنية الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وكونها طريقاً لرحلة الحج والعمرة للقادمين من الشام، ضاعف مسؤولية الأمانة في إيجاد فرص استثمارية تلبي احتياجات المنطقة وتتواءم مع توجهات المستثمرين.وأضاف أن الأمانة ستطرح ما يزيد على (120) فرصة استثمارية متنوعة كدور الإيواء والدعم اللوجستي وأنشطة السياحة والترفيه وغيرها من الفرص الاستثمارية، التي تهدف إلى تنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحياً وخدمياً، مبيناً أن هذه الفرص الاستثمارية ستسهم بصورة كبيرة في الزيادة التنافسية، وأيضاً الإيرادات التي تعمل الأمانة على تعزيزها، إضافة إلى العائد على رفاهية المواطن والمقيم والرقي بجودة الحياة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030, في تنويع ‏مصادر الاستثمار.// انتهى //13:09ت م0060