جيزان 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسشاركت مراكز الرعاية الصحية الاولية في منطقة جازان في تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في مختلف محافظات المنطقة.وبينت صحة جازان أن الحملة تستهدف الأطفال دون سن خمس سنوات، دون النظر عن سابق الجرعات التي تم إعطاؤها مسبقاً، وذلك ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من مرض شلل الأطفال عبر رفع مستوى المناعة المجتمعية بحول الله.وأشارت إلى أن عدد الأطفال المستهدفين في الحملة يبلغ 125 ألف طفل وطفلة، وينفذ عبر برنامج الزيارات المنزلية وتباشرها 350 فرقة متحركة بواقع فرقتين لكل مركز و180 فرقة ثابتة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بعد أن تم تأمين جميع اللقاحات اللازمة والخدمات المساندة لتنفيذ الحملتين الأولى والثانية.// انتهى //13:11ت م0061