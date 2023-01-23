القاهرة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، اليوم، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعين حديثا عثمان البلبيسي.وهنأ السفير نقلي خلال اللقاء، البلبيسي، بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين المملكة والمنظمة الأممية وبما يخدم أهدافها الإنسانية.// انتهى //14:50ت م0084