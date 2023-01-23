مكة المكرمة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسعقدت اليوم ضمن الملتقى العلمي الثاني والعشرون لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِ والعمرة تحت شعار "نحو تجربة مميزة لضيوف الرحمن جلسة بعنوان "تجربة الضيف بين الواقع و المأمول".وقدمت وكيلة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتورة سمية بنت هاشم حريري خلال الجلسة ورقة علمية بعنوان "نحو تحقيق احتياجات ضيفات الرحمن " تناولت تحديد احتياجات العنصر النسائي من ضيوف الرحمن ومتطلباتها؛ لأداء المناسك بيسر وسهولة ورصد واقع الخدمات الحالية المقدمة من الجهات المعنية للمرأة بالتحديد، وإبراز جهود الدولة، وما سخرته في تيسير أداء المناسك للمرأة، ورقمنة احتياجات المرأة الحاجة والمعتمرة وتوفير رحلة إرشادية ذكية تساعدها على أداء الشعائر الدينية بشكل صحيح دون أخطاء.ثم قدم ‏رئيس قسم البحوث البيئية والصحية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث ‎الحج والعمرة الدكتور ماجد بن عبد الله بامقا ورقة علمية بعنوان "المخيمات والمباني المستدامة" ، تهدف إلى تحفيز مسؤولي المخيمات للوصول لأفضل معايير الاستدامة البيئية, والارتقاء بالأداء التشغيلي والبيئة الصحية بالمخيمات المسهمة في تحويل النفايات من عبء بيتي إلى قيمة مضافة.وأوصت الدراسة بالتنسيق المبكر بين الجهات المقدمة للمبادرات ذات الأثر الإيجابي على بيئة المشاعر المقدسة، مثل " مبادرة فرز النفايات من المصدر ، ومبادرة جمع الإحرامات ، ومبادرة جمعية حفظ النعمة ، وتوفير الخدمات اللوجستية من الجهات التنفيذية.وأكدت على التزام المخيمات بتدريب مشرفيها ومنسوبيها على تشغيل الصناديق الضاغطة وترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام أنظمة الإنارة والتكييف الموفرة للطاقة الكهربائية والاستعانة بمرشدات استهلاك المياه بالمخيمات واختبار قدرة الأحمال الكهربائية بالمخيمات قبل بدء موسم الحج بوقت كافٍ، واختبار شبكة توصيل وتوزيع المياه بالمخيمات قبل بدء موسم الحج بوقت كافٍ لعدم حدوث تسرب مياه بمحيط المخيمات.بعد ذلك تحدث الأستاذ بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور يحيى مبارك سليمان خطاطبة عن "العوامل المنبئة بتحقيق التجربة المثالية لرضى ضيوف الرحمن" التي من خلالها يمكن التعرف على إمكانية التنبؤ بالتجربة المثالية لضيوف الرحمن من خلال عوامل متعددة تتمثل بمستوى الوعي بالخصائص النفسية والاجتماعية والسلوكية ومهارات الاتصال التي يمتلكها مقدمو الخدمات .وخلصت الدراسة إلى التأكيد على أهمية التدريب على مهارات الاتصال والوعي النفسي والاجتماعي والسلوكي بما يحقق التجربة المثالية للضيف من خلال التركيز على جودة الخدمات المقدمة متسقة مع امتلاك مقدمي الخدمات لمستويات الوعي وعقد ورش عمل من مختصين في المجال النفسي والاجتماعي لتدريب مقدمي الخدمات الشركات والفنادق على مستويات الوعي الاجتماعي والسلوكي والنفسي ومهارات الاتصال.// انتهى //14:53ت م0086