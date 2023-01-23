الخرطوم 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسالتقى عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد برئاسة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يوناميتس فولكر بيرتس.واطلع إدريس الوفد خلال اللقاء على نتائج زيارته لجنوب السودان والتي كان لها علاقة مباشرة بعملية السلام والورش التي ستعقد خلال الأيام المقبلة في إطار العملية السياسية.// انتهى //15:00ت م0089