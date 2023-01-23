الباحة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس ومنسوبي وطلاب وطالبات جامعة الباحة بمناسبة حصولهم على المركز الثالث في مؤشر الأداء بالاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للطلاب والطالبات .جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان الإمارة اليوم، معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وعدداً من وكلاء الجامعة .وأكد سمو أمير منطقة الباحة أن هذا الإنجاز الذي يأتي تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال الإسهام في زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني عبر تقديم وإدارة البرامج الرياضية المختلفة، وتنظيم الفعاليات الرياضية، في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وما توليه من رعاية واهتمام بالقطاع التعليمي ومن ذلك تهيئة البرامج العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية للطلبة لتعزيز الأنشطة الرياضية والاستفادة المثلى لأوقاتهم بالنافع والمفيد .من جهته ثمن معالي رئيس جامعة الباحة، اهتمام ورعاية سمو الملكي أمير منطقة الباحة، بكل ما يهم الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية والأنشطة والفعاليات، وحرصه الدائم والمستمر على تحقيق أفضل المنجزات لأبناء وبنات المنطقة، مشيراً معاليه إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة التعليم بقيادة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان قد أثمرت عن مواصلة عدد من البرامج المقدمة لطلبة الجامعات نشاطها ومن ذلك النشاط الرياضي الذي يشرف عليه الاتحاد الرياضي للجامعات، وقد شاركت الجامعة فيه بوفود طلابية عبر عمادة شؤون الطلاب والتي حصدت العديد من البطولات والمراكز الرياضية المتقدمة في مختلف المنافسات الرياضية.// انتهى //15:11ت م0094