الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأعلنت هيئة التراث اليوم، عن الانتهاء من مشروع توثيق وتصنيف وتحليل التصاميم الزخرفية التراثية الموجودة في منتجات الحرف اليدوية في منطقة عسير, وذلك ضمن مخرجات الشراكة القائمة بين وزارة الثقافة وهيئة تطوير منطقة عسير .وتمثلت مخرجات المشروع في صورٍ فوتوغرافية توثيقية للزخارف ونقوش الحرف اليدوية، والرسومات الرقمية واليدوية، إلى جانب أبحاث علمية لدراسة وتحليل الزخرفة من الناحية الفنية، وتحديد أربعة مسارات لتصنيف الزخرفة ودراسة وتحليل الزخارف التراثية في المنطقة من قبل الخبراء، ووثقت الهيئة عدداً من الحرف اليدوية في منطقة عسير، ومن أهمها القط العسيري، والمشغولات الخشبية، وصناعة الحلي والمجوهرات، وحرف الأزياء والبناء التقليدي .ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الزخارف التراثية الموجودة في منتجات الحرف اليدوية في منطقة عسير، في تطوير تصاميم زخرفية ابتكارية إبداعية، واستثمارها في منتجات حرفية يدوية عصرية، إضافةً إلى تعزيز فرص التنمية المجتمعية الفكرية، والإبداعية المحلية المستدامة للمهندسين، والمصممين والحرفيين وهواة ومحترفي الفنون الزخرفية من الشباب .ويأتي المشروع في إطار جهود هيئة التراث في تنمية وحماية التراث الوطني، وتعظيم دوره في تنشيط السياحة الثقافية في المملكة، حيث يعد إبراز دور الزخارف العسيرية مؤثراً رئيسياً في تنمية وتنشيط الثقافة السياحة، وتعريف السائح بالثقافات والحضارات المتعاقبة التي عاشت في المنطقة .// انتهى //15:12ت م0096