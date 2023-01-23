مقديشو 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأعلنت الشرطة الصومالية أن قوات الأمن تمكنت من أنهاء الهجوم الذي شنه عناصر من حركة الشباب الإرهابية على مقر إدارة محافظة بنادير في مقديشو.وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة الصومالية صديق آدم في بيان، أن الهجوم أسفر عن مقتل عن 11 شخصا بينهم المهاجمون الستة وإصابة 4 آخرين بجروح، موضحاً أنه تم إنقاذ العديد من الأشخاص الذين كانوا بداخل المبني.وكان مقاتلون من حركة الشباب الارهابية قد تحصنوا لمدة ست ساعات على الأقل في مقر بلدية مقديشو الذي يقع في منطقة تخضع لحراسة أمنية مشددة.// انتهى //16:23ت م0120