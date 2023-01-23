سياسي / القوات الصومالية تنهي حصار حركة الشباب الإرهابية لمقر بلدية مقديشو
الاثنين 1444/7/1 هـ الموافق 2023/01/23 م واس
مقديشو 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس
أعلنت الشرطة الصومالية أن قوات الأمن تمكنت من أنهاء الهجوم الذي شنه عناصر من حركة الشباب الإرهابية على مقر إدارة محافظة بنادير في مقديشو.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة الصومالية صديق آدم في بيان، أن الهجوم أسفر عن مقتل عن 11 شخصا بينهم المهاجمون الستة وإصابة 4 آخرين بجروح، موضحاً أنه تم إنقاذ العديد من الأشخاص الذين كانوا بداخل المبني.
وكان مقاتلون من حركة الشباب الارهابية قد تحصنوا لمدة ست ساعات على الأقل في مقر بلدية مقديشو الذي يقع في منطقة تخضع لحراسة أمنية مشددة.
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16:23ت م
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