نجران 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسانطلقت أمس فعاليات مهرجان شرورة الشتوي الخامس، الذي دشنه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.ويتضمن المهرجان الفعاليات الصحراوية والمسابقات الرياضية والثقافية ومنها، محالب الإبل وسباق الهجن وسباق الخيل وهدد الصقور، وسباق الراليات والتقاط الأوتاد، والأسر المنتجة، ومسرح الطفل، والفنون الشعبية والأجنحة التراثية التي تشتمل على الحرف اليدوية والمصنوعات الجلدية والفخارية وأعمال الزينة والملابس التراثية، إلى جانب أجنحة الجهات الحكومية المشاركة في المهرجان.//انتهى//16:25ت م0122