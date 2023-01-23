الخرطوم 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 11طنًا و250 كيلو غرام من السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في القرية الثالثة بالحي الشرقي في محلية الفاو بولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 1.570 فردًا .ويأتي ذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان .// انتهى //16:25ت م0123