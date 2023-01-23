بيروت 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين في مناطق جبل لبنان الشمالي، مرجعيون، حاصبيا، صور، زغرتا، المنية، الضنية، طرابلس، عكار الجبلية، والكورة بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع كنف الذي ينفذه المركز.ووزع المركز أمس الأول 1.932 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 1.932 فرداً من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان .//انتهى//16:25ت م0125