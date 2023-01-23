مقديشو 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأدانت الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة قيام متطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم.وأكدت وزارة الخارجية الصومالية في بيان ان قيام الدنماركي اليميني المتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم يعد انتهاكا للمقدسات الدينية واستفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، موضحة موقف جمهورية الصومال الفيدرالية الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ خطاب الكراهية.ودعت الخارجية الصومالية السويد إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد الجناة وحث جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتها في الحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا.// انتهى //16:27ت م0126