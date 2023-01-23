الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسثمن معالي المشـرف العام على مشـروع سلام للتواصل الحضاري الأستاذ فيصل بن معمر، جهود المشاركين بالنسخة الخامسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، مُشيرًا إلى البرنامج قيم 12 مشـروعًا و12 منتجًا بحثيًا ومعرفيًا، بإشراف لجنة فنية متخصّصة لتقويم المشاريع والبحوث المقدمة وفق معايير علمية لقياس جودة المحتوى البحثي ومطابقته للأهداف المنشودة ، مؤكداً أن البرنامج يحقق لشبابنا الثراء المعرفي وينمّي مهاراتهم على التواصل الحضاري مع جميع الشعوب والثقافات المختلفة، بما يدعم الجهود القائمة لمواكبة رؤية السعودية 2030 .من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور محمد الحارثي إلى أن موضوعات المشاريع تتميز بحداثتها وتنوعها وعمقها، منوهًا بالمحتوى التدريبي المُقدم في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، بأنه يهدف إلى تنمية قدرات ومعارف ومهارات الشباب والشابات على التواصل الحضاري المؤثر في الفعاليات والمحافل الدولية .وشهد البرنامج على مدى نسخه الأربعة الماضية تخريج 240 شابًا وشابة، فيما يعمل سلام للتواصل الحضاري على تخريج الدفعة الخامسة التي تبلغ 54 شابًا وشابة خلال الفترة المقبلة .وكان مشـروع سلام للتواصل الحضاري، قد أطلق النسخة الخامسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في شهر أكتوبر من العام الماضي 2022م؛ لمساندة الجهود القائمة في مجال التواصل الحضاري وتعزيز الصورة الذهنية للمملكة .// انتهى //16:29ت م0128