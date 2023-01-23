المهرة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتسليم 50 وحدة سكنية للمتضررين من السيول والفيضانات بمديرية المسيلة في محافظة المهرة .ويهدف المشروع إلى إنهاء حالة النزوح المؤقت والمستمر للأسر المتضررة من خلال توفير وحدات سكنية مجهزة بالإضافة إلى توزيع الحقائب الإيوائية .وأشاد الأمين العام بمحافظة المهرة سالم عبد الله نيمر بالتدخلات الإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكداً أهمية هذا المشروع في التخفيف من معاناة المتضررين جراء الأعاصير التي شهدتها المحافظة مؤخراً .ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمتضررة في مختلف المحافظات اليمنية .// انتهى //16:29ت م0129