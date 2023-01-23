اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.500 سلة غذائية بإقليم البنجاب الباكستاني
الاثنين 1444/7/1 هـ الموافق 2023/01/23 م واس
إسلام آباد 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس
واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للفئات الأشد ضعفًا في المناطق المتضررة بالفيضانات بجمهورية باكستان الإسلامية .
وجرى أمس الأول توزيع 1.500 سلة غذائية في منطقة راجن بور و منطقة ديرا غازي خان بإقليم البنجاب، استفاد منها 10.500 فرد .
وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2022 – 2023م .
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16:30ت م
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