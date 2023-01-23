إسلام آباد 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للفئات الأشد ضعفًا في المناطق المتضررة بالفيضانات بجمهورية باكستان الإسلامية .وجرى أمس الأول توزيع 1.500 سلة غذائية في منطقة راجن بور و منطقة ديرا غازي خان بإقليم البنجاب، استفاد منها 10.500 فرد .وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2022 – 2023م .// انتهى //16:30ت م0130