الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واستقدم الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان خدماتها للمستفيدين من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية المتواجدة في عدد من المستشفيات والمدن الطبية في الرياض, وذلك في إطار سعيهاً لتسهيل سرعة الوصول للمرضى وتقديم الخدمات التي تساعدهم على مواصلة العلاج حتى الشفاء بإذن الله.وتتواجد مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة للجمعية في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي في مركز الملك عبد الله للأورام، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، ومدينة الملك فهد الطبية، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود.وعملت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان مؤخرا على توسعة مكتبها السابق في مستشفى الملك فيصل التخصصي في مركز الملك عبد الله للأورام، حرصاً منها على تقديم أفضل رعاية للمرضى بما يوازي عدد مستفيديها، إذ أظهرت إحصائيات المكتب للعام الماضي زيادة في عدد المستفيدين الذي تجاوز (2,400) مستفيد.يذكر أن الجمعية تقدم العديد من المبادرات التي من شأنها راحة المريض والتيسير عليه منها: مبادرة ناقل لتسهيل نقلهم من مدنهم إلى الرياض، ومبادرة مشوار لنقلهم من مكان سكنهم لمركز العلاج، ومبادرة إسكان التي توفر السكن للمرضى طوال فترة العلاج، ومبادرة داعم لدعمهم مادياً لمواجهة ظروف الحياة، إضافة إلى مبادرات الدعم النفسي نظرًا لأهميتها ودورها في زيادة فعالية العلاج.// انتهى //16:37ت م0132