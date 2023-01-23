الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسشاركت الهيئة العامة للعقار (شريك المستقبل العقاري) في منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية، الذي دشّنه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل اليوم في مدينة الرياض.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد خلال مشاركته في لقاءات المنتدى أهمية التواجد في مثل هذا الحدث للالتقاء بالمستفيدين والشركاء والاستماع لهم والعمل معهم من أجل التحسين المستمر والتطوير الدائم، موضحًا أن نظام الوساطة العقارية، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، يسهم في حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، وتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين.واستعرضت "الهيئة" خلال مشاركتها أنظمتها وبرامجها وخدماتها وتشمل (الوساطة العقارية، التسجيل العيني، برنامج إيجار، برنامج ملاك)، إضافةً إلى المعهد العقاري السعودي، الذي يعد ذراعها الأكاديمي ويختص بتوفر التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي وفق أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري، ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.ويشارك ممثلو "الهيئة" في عددٍ من لقاءات وجلسات وورش عمل المنتدى المتعلقة بمنظومة العقار، ومنها لقاء الوساطة بالمنصات العقارية، وجلسات الحوكمة والاستثمار والرقمنة في القطاع العقاري، والوساطة العقارية، وتنمية القدرات البشرية ورفع المعايير المهنية في القطاع العقاري، إضافةً إلى ورش حول رقمنة المرافق، وتحديات ومستقبل العقار، والتسجيل العيني للعقار، والوعي العقاري، والتوجهات المستقبلية لإيجار، ودور فرز الوحدات في حفظ حقوق الملكية.يذكر أن منتدى مستقبل العقار تستمر فعالياته حتى 25 يناير 2023م، وسيناقش عبر جلساته 10 محاور استراتيجية في المجال من خلال 18 حلقة نقاشية وورش عمل، وذلك بمشاركة نحو 30 دولة، وأكثر من 100 من المتحدثين وصنّاع القرار الذين يمثلون عدة قطاعات عامة وخاصة على المستويين المحلي والعالمي، و45 جهة إعلامية و60 جناحًا مشاركًا.ويعد المنتدى فرصة للتعريف بأنظمة وخدمات وبرامج "الهيئة"، وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى مع المستفيدين والشركاء في مجال القطاع العقاري.// انتهى //16:46ت م0133