الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأقيمت اليوم ضمن منتدى مستقبل العقار المقام في الرياض جلسة بعنوان " التنمية المستدامة والنهوض بالقطاع العقاري".وافتتح معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهية العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، الجلسة بالتنويه على أهمية النقل العام في المدن الرئيسية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وضعت أهداف واضحة بزيادة النمو العام 15 ضعفًا.وبين معاليه أن مشاريع النقل العام تحظى بدعم كبير في كافة أنحاء المملكة وأنها من أهم مشاريع التنمية في المنطقة.من جانبه وأوضح معالي نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر دور البنك المركزي في تحقيق العدالة وحماية المستفيدين وتوفير احتياجاتهم، والذي يمثل حجر أساس الاستدامة لتوفير التمويل العقاري.من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد الجهني أن مشروع رؤى المدينة القابضة سيوفر 47 ألف وحدة في عام 2030م وتم انجاز 11% من البنية التحتية في المشروع، ويتم العمل حالياً على تصاميم 12ألف وحدة تمثل 25% من المشروع، وهو مشروع تطوير عقاري، وتطوير أصول فندقية وتطوير محلات تجزئة، ومشروع ثقافي بإنشاء قرية الحضارة الإسلامية، وسوف يخلق وجهة في المدينة المنورة، لتيسير وصول 30مليون حاج ومعتمر في عام 2030م.وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل الجامع أن شركة أرامكو لها تجارب ممكن أن يستفاد منها، فقد بدأت في برنامج تملك المنازل لموظفيها السعوديين منذ عام 1947م، وهي أول شركة تقوم بهذا العمل، مشيراً إلى أن اخر حي تم تطويره هو حي أجيال السكني الذي روعي فيه تحقيق ثلاثة عناصر أساسية هي العنصر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.//انتهى//17:23ت م0138