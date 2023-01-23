الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة خالد البواردي، اجتماعًا مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، وذلك في مقر مجلس الشورى بالرياض.وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وعمق العلاقة التاريخية بين البلدين وحرص قيادتيهما على التواصل المستمر والتنسيق الدائم بينهما في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.كما جرى في الاجتماع التباحث حول أهمية دعم وتعزيز التعاون الثنائي البرلماني بين مجلس الشورى في المملكة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في باكستان، وأهمية تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة، بما يعزّز مستوى العمل والتعاون المشترك بما يخدم الشعبين الشقيقين.يشار إلى أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //17:23ت م0139