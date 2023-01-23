الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسوقَّعت شركة روشن، المُطوِّر العقاري الوطني وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع "سي بي أي أستراليا" أحد أكبر هيئات المحاسبة عالمياً بهدف إنشاء تعاون يشمل زيادة فرص التدريب والتطوير المهني للموظفين في شركة روشن.وبموجب الاتفاقية، ستتنازل "سي بي أي أستراليا" عن رسوم التقييم لكل موظف من موظفي "روشن" المسجلين في برنامج "CPA" الخاص بهم وتقديم خصم بقيمة (200) دولار أسترالي للدورات ذات الصلة, كما تتضمن مذكرة التفاهم شرطاً للتشاور مع قسم المحاسبة في "روشن"، بالإضافة إلى دعم استخدام مسارات بديلة لعضوية "سي بي أي أستراليا" لموظفي الشركة المؤهلين.وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: "يهدف تدريب القوى العاملة لدينا إلى تحقيق التطوير المهني المستمر الذي يعد من أهم أهدافنا في شركة روشن العقارية، ونتطلع في روشن إلى رؤية مدى تأثير هذه الاتفاقية الإيجابي بين المنظمتين".من جهته أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "سي بي أي استراليا" أندرو هانتر برؤية روشن وسعيها لبناء الكفائات حيث قال: "يلعب خبراء المالية والمحاسبة دوراً هاماً في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتتبنى روشن الالتزام بالتطوير المهني لفرق عملها، وتسعد "سي بي أي استراليا" بالشراكة مع روشن للمساهمة في مجال المحاسبة والتمويل والقيادة والاستراتيجية والأعمال", وستوفر "روشن" للمرشحين المحتملين إمكانية الوصول إلى "سي بي أي أستراليا" للتشاور حول برنامج "CPA "، وتحديد موظفي أقسام المالية والمحاسبة ذوي الأداء العالي كمرشحين مؤهلين للبرنامج والتشاور مع خبراء "سي بي أي أستراليا".ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن إطار التقدم الذي تقدمه "روشن" في المملكة، حيث تعتزم الشركة بناء مجتمعات عمرانية حيوية، تغطي أربع مناطق، وتشمل تسع مدن، منها الرياض، وجدة، والخرج، والهفوف، والقطيف، ومكة المكرمة، وأبها.وتستهدف "روشن" تعزيز النسيج الحضري للمملكة، بما يعزِّز نمط حياة فريد وصحي، من خلال أنسنة المدن، وإنشاء الشوارع الصديقة للمشاة، والمساحات الخضراء، ومرافق البيع بالتجزئة، والترفيه، بالإضاة إلى المستشفيات، والمراكز الطبية، والمساجد، والمرافق الرياضية.// انتهى //17:24ت م0140