الرياض 1 رجب 1444 الموافق 23 يناير 2023 واسافتتحت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم معرض "جزء من ٢" ويهدف إلى عرض تجارب فنية مختلفة تُمكّن الطالبات من إظهار البصمة الفنية لهن، ومشاركة الجمهور في التجارب والمهارات التقنية، والأفكار الخاصة لديهن، وذلك بمعرض CAD Gallery"" في كلية التصاميم والفنون.وسلط المعرض الضوء على 74 منتجًا فنيًا من أعمال الطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٤هــ، في مقرر (استديو ٣، المستوى الثامن) في قسم الفنون البصرية للمسارات الثلاثة (الطباعة، التصوير التشكيلي، والنحت).وتعرض طالبات مسار الطباعة 24مطبوعًا تتنوع موضوعاتها بين التجارب الشخصية، والقضايا الاجتماعية، بأسلوب الوسائط المتعددة / Mixed Media، ومُعالجة بمجموعات لونية ثرية تستخدم فيها خامات مختلفة، مثل: القماش، الورق، المعدن وغيرها، وموظفة في أشكال واقعية مرة وأخرى مجردة. وتُنفّذ هذه الأعمال بتقنيات طباعة مختلفة في لوحات ثنائية الأبعاد تتكون من قطعة واحدة أو أكثر.وتُصوِّر 38 لوحة لطالبات مسار التصوير التشكيلي، قضايا مجتمعية معاصرة غنية بالمفاهيم الجمالية، إذ يأتي الفن المجتمعي المعاصر مناقشًا ومحاكيًا جميع الممارسات السوسيولوجية، تاركًا رسالة صريحة اللهجة للحاضر والمستقبل.وفي السياق ذاته، تشارك طالبات مسار النحت بـ 12 منحوتةً تُمثّل جزءًا من شخصية ومشاعر وأفكار المشاركات، وتزيّن فضاء المعرض بتجارب نحتية مختلفة تتنوع بين غائرة وبارزة / Relief، ويظهر التنوع في الخامات المستخدمة والمواضيع المختارة، وكذلك الأسلوب التعبيري برؤية فنية معاصرة.ودعت كلية التصاميم جميع الراغبين لحضور المعرض الذي يستمر حتى يوم الأربعاء ٢٥ يناير٢٠٢٣م، من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهراً للنساء، ويتاح للعامة من المهتمين والمتذوقين للفنون المعروضة في الفترة المسائية من السابعة وحتى التاسعة يوم الاثنين.// انتهى //17:37ت م0143