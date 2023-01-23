أبهـا 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسشارك فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، في فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها، والمقام في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.ويقدم جناح المعرض المشارك عرضاً تعريفياً عن مجلس التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تنظيم وتحفيز قطاع التجارة الإلكترونية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما تشمل الركائز الاستراتيجية للتجارة الالكترونية الحوكمة وقواعد السوق، والمعاملات التجارية وحماية المستهلك، والبنية التقنية، والضرائب والرسوم، والنقل واللوجستيات، إلى جانب البيانات التجارية، والدفع الالكتروني، والمواهب والقدرات.واستعرض الجناح إحصائيات عن التجارة الإلكترونية بالمملكة خلال العام الماضي ٢٠٢٢م، حيث بلغ عدد شحنات التجارة الإلكترونية الواردة إلى المملكة ٣٥ مليون شحنة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم توصيلها من خلال تطبيقات التوصيل ١٩٠ مليون طلب، فيما بلغ عدد شركات التقنية المالية النشطة بالمملكة حتى نهاية عام ٢٠٢٢م ١٤٧ شركة، وعدد الشركات اللوجستية وتطبيقات التوصيل التي تم ترخيصها خلال العام الماضي ١٥٢ شركة و ٣٩ تطبيقا .// انتهى //17:39ت م0145