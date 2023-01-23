طرابلس 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واساستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الذي شارك في العاصمة الليبية في أعمال الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الملف السياسي في ليبيا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين.// انتهى //18:03ت م0147